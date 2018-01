Draagmoeder Kim Kardashian en Kanye West bevallen van meisje

Kardashian heeft dinsdag via haar eigen app laten weten dat zij en West "blij zijn met de komst van een gezonde en mooie baby". Dat meldt TMZ.

"We zijn ontzettend dankbaar voor onze draagmoeder, die onze dromen heeft doen uitkomen met het grootste cadeau dat iemand kan schenken. Ook zijn wij onze geweldige doktoren en verpleegsters dankbaar voor hun hulp. Ook North en Saint zijn enthousiast over de komst van hun kleine zusje", luidt het bericht van de realityster.

De naam van het meisje is nog niet bekendgemaakt. Wel heeft Kardashian laten weten dat de baby 3,3 kilo weegt.

Volgens de entertainmentsite was Kardashian bij de bevalling in het ziekenhuis in Los Angeles aanwezig. Na de geboorte was zij de eerste die het kindje mocht vasthouden. Ook West was in de verloskamer, maar zou tijdens de bevalling achter een gordijn zijn gebleven.

Complicaties

TMZ meldde begin september 2017 dat de draagmoeder, die sinds eind mei zwanger zou zijn, uitgerekend is in januari.

Kardashian beviel in het verleden van dochter North (4) en zoon Saint (2), maar vanwege complicaties tijdens haar eerdere zwangerschappen werd het haar door artsen afgeraden nog eens zwanger te worden.

Khloe Kardashian, de zus van Kim, is ook zwanger. Zij bevestigde eind december haar zwangerschap. Hun halfzusje Kylie Jenner zou ook in verwachting zijn, maar heeft dat nieuws niet bevestigd.