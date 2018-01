Samantha 'Barbie' de Jong in kliniek na 'overmatig drugsgebruik'

Op dit moment verkeert ze in redelijk goede gezondheid en zet ze haar herstel voort in een gespecialiseerde kliniek.

Nadat De Jong thuis bewusteloos werd aangetroffen, is ze direct afgevoerd naar het ziekenhuis. De twee kinderen die de realityster heeft met haar ex Michael van der Plas worden opgevangen door hun vader en de familie van de Haagse.

Hampel verzoekt iedereen de realityster rust te gunnen voor haar herstel. "Het eerste en enige belang van de familie is om Samantha in alle rust te laten herstellen. Dat is ook Samantha’s wens. Dat kan alleen als ook de omstandigheden rond haar verblijf en haar persoon en de familie rustig zijn. Daarom vragen we iedereen met klem, fans en pers, om Samantha, Michael, de kinderen en de familie nu rust te gunnen. Tenslotte willen Samantha en de familie iedereen bedanken die steun heeft betuigd."

Mentale hulp

In een interview met AD benadrukt Hampel dat Barbie veel mentale hulp heeft gekregen de afgelopen jaren. "Zij is zeker bijgestaan, maar je kunt nooit alles ondervangen. De geboorte van kinderen, dat is vreugde. Een huwelijk sluiten, daar waren 1,2 miljoen mensen getuige van, maar dan een echtscheiding, dat is ingrijpend hoor. Ze heeft de gevolgen van de scheiding niet goed overzien. En dan kan de buitenwereld makkelijk praten. Je moet toch flink zijn als je als alleenstaande moeder met twee kinderen achterblijft en niet helemaal weet hoe je verder moet."

RTL noemt het "terecht en noodzakelijk" dat er een discussie wordt gevoerd over de verantwoordelijkheid van de media voor deelnemers aan realityprogramma's. Naar aanleiding van de spoedopname van De Jong nam de kritiek op het genre en de rol van de zenders de afgelopen dagen flink toe.

Een woordvoerster van RTL benadrukt dat de discussie over waar de verantwoordelijkheid van de media begint en ophoudt voortdurend dient te worden gevoerd. "Niet alleen naar aanleiding van de recente gebeurtenissen." Of die discussie op dit moment aanleiding geeft om het beleid rond realityseries, de screening van kandidaten of de nazorg aan deelnemers aan te passen, is niet bekend.

Gesprekken

"Wij zien het als onze taak om zorgvuldig om te gaan met de mensen die meewerken aan onze programma's. Dat is een wisselwerking tussen de kandidaten, de producent en ons. Daar worden veelvuldig gesprekken over gevoerd met alle betrokkenen."

Barbie liet zich onlangs zeer kritisch uit over de manier waarop RTL met haar was omgegaan. "We hebben onlangs, naar aanleiding van de door haar geuite onvrede, nog een goed gesprek gehad met Samantha over onder meer haar welzijn", laat de woordvoerster van de zender weten.

RTL meldt tevens heel erg te zijn geschrokken van de situatie rond Samantha de Jong. "We hebben op dit moment contact met de familie en hebben hen onze hulp aangeboden. We hopen dat Samantha en de familie de rust krijgen om zich te richten op haar herstel. Uiteraard wensen we Samantha daar alle sterkte bij."

Realityseries

De 28-jarige De Jong trouwde in 2012 met Michael van der Plas. Hun huwelijk liep vorig jaar stuk, waarna de realityster een kortstondige relatie had met voormalig porno-acteur Rolf Tangel. Momenteel heeft ze een relatie met Jordi Ossel, die werkzaam is in de schoonmaakbranche.

Eind vorig jaar zei De Jong, die vanaf 2010 te zien was in Oh Oh Cherso en daarop volgende realityseries, dat ze zich "bevrijd" voelde nu ze niet meer te zien is in realityseries. "Als je voor tv werkt, word je geleefd en moet je ook weleens dingen doen waar je niet achter staat, maar ja, daar ben ik nu gelukkig vanaf."