Samantha de Jong maakt het volgens ex Michael 'naar omstandigheden goed'

Dat zegt haar ex-man Michael van der Plas tegen RTL Boulevard.

"Ik ben vandaag bij Samantha geweest. Het gaat naar omstandigheden goed met haar en de kinderen", aldus Van der Plas. "Het is nu even afwachten. Ze heeft nu alle rust nodig."

Het is niet bekendgemaakt waarom de realityster vrijdag in het ziekenhuis is opgenomen. Een woordvoerder van de politie in de regio Den Haag bevestigde dat er vanuit Scheveningen, waar De Jong woont, inderdaad een persoon naar het ziekenhuis is vervoerd wegens een "medische situatie".

De 28-jarige De Jong trouwde in 2012 met Van der Plas. Hun huwelijk liep vorig jaar stuk, waarna de realityster een kortstondige relatie had met voormalig porno-acteur Rolf Tangel.