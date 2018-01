Stef Bos voelde zich enige tijd schuldig over dood vriendin

"Had ik niet dit of dat? Ik ben geen jongen die snel loslaat, maar in haar geval kon ik niet voorkomen dat ze in die afgrond verdween. Door die ingrijpende ervaring kijk ik anders naar het leven. Tot die tijd dacht ik dat ik over alles in mijn omgeving de regie had, dus niet", zegt Bos in een interview in de Leeuwarder Courant.

De desbetreffende vriendin leed aan een psychose en werd opgenomen in een psychiatrisch ziekenhuis. Enkele maanden na haar ontslag uit die instelling werd de vrouw dood gevonden op de bodem van een put in het Griekse Kreta. Volgens Bos kreeg ze vermoedelijk onvoldoende nazorg.

"De psychiatrische vervolghulp in België is slecht, waardoor ze weer snel buiten stond."

Depressiegala

Bos heeft het nummer Sneeuw aan de vrouw opgedragen en zingt het lied maandag tijdens het Depressiegala in Den Bosch.

"Door het optreden op het depressiegala wil ik bekendheid geven aan deze psychiatrische problematiek. En ik hoop, ook als ambassadeur van de hersenstichting, dat er meer onderzoek komt naar afwijkingen in het brein. Dat zou zoveel leed besparen. Sneeuw is mijn standbeeld voor Maria."