Excuses actrice Catherine Deneuve na open brief over #metoo

Deneuve schreef zondag in de Franse krant Libération dat ze wel nog altijd achter die brief staat. In het manifest verdedigen de afzenders "legitiem flirten, verleiden en onhandig aandringen" en geven ze af op de "golf van puritanisme" sinds de bekendmaking van seksuele misdragingen in Hollywood.

In haar brief zondag herhaalde Deneuve een deel van het sentiment uit de eerste verklaring: "Ik hou er niet van dat in deze tijd een simpele beschuldiging op sociale media voor straffen, ontslagen en soms lynchen door de media zorgt."

Toch is de 74-jarige niet blij met uitlatingen van mede-ondertekenaars, die volgens haar de betekenis van het manifest ondermijnen. Een van de vrouwen, die ze niet bij naam noemt, zou op televisie hebben gezegd dat vrouwen tijdens een verkrachting een orgasme kunnen hebben. "Dat is erger dan in het gezicht spugen van mensen die slachtoffer waren van deze misdaad. Uiteraard stond nergens in de tekst dat mishandeling iets goeds is, anders had ik het nooit ondertekend."