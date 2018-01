Aziz Ansari geschrokken van aantijging seksueel wangedrag

"Ik ben bij mezelf te rade gegaan en heb haar na wat tijd voor bezinning privé een reactie gegeven", zo liet hij zondag weten.

De vrouw in kwestie deed dit weekend haar verhaal bij het online magazine Babe. Ze vertelt dat ze Ansari ontmoette bij de Emmy's, en de twee na een tijdje heen en weer te hebben ge-sms't op een date gingen in New York.

Na een kort etentje vertrokken ze naar het huis van de comedian, waarbij zij zich door het pushende gedrag van Ansari gedwongen voelde tot seksuele handelingen. Zij liet hem dat de volgende dag weten, waarop hij zijn excuses aanbood.

Ansari zegt dat hij tijdens de bewuste avond het idee had dat de seks "absoluut met wederzijdse instemming" plaatsvond. Ook liet hij weten #metoo en andere initiatieven nog altijd een warm hart toe te dragen: "Ik blijf de beweging die nu opkomt in onze cultuur steunen", aldus de acteur. "Die is hard nodig en komt eigenlijk al te laat."