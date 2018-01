Lieke van Lexmond vindt uiterlijk vertoon 'minder belangrijk'

"Uiterlijk vertoon is allemaal wat minder belangrijk", zegt de 35-jarige presentatrice van het RTL 4-programma Lelijke Eendjes in gesprek met NU.nl. "Mijn moeder is heel puur en draagt eigenlijk geen make-up. Ze heeft rimpels en nooit iets aan zichzelf laten doen, waardoor ze op een natuurlijke manier ouder wordt. Als ik niet op televisie zou zijn, waardoor mensen allemaal een mening over je hebben, zou ik er misschien precies zo instaan als mijn moeder nu."

De presentatrice hoeft van haar man ook niet aan het schoonheidsideaal te voldoen. "Bas vindt mij in al mijn facetten op mijn eigen manier mooi. Of ik nou helemaal opgedirkt of net wakker ben." Deze acceptatie probeert ze dan ook aan haar zoontjes Vik en Zef mee te geven. "Ik vind het belangrijk dat ze zichzelf omarmen en accepteren. Dat is wat mij betreft ultiem. Ik hoop dat mijn kinderen zichzelf later mooi vinden en daar van genieten."

Van Lexmond gelooft erin dat als je samen met je partner ouder wordt, je elkaar altijd jong blijft zien. "Je ogen veranderen niet", zegt ze. "Dat zijn de spiegels van de ziel. Ik droom ervan dat ik als vrouw van zeventig in de ogen van Bas kijk en dan nog steeds dezelfde stralende ogen zie waar ik nu zo verliefd op ben. Daar geloven we beiden in. En dat je oogleden dan wat meer hangen of meer rimpels hebt hoort er dan bij, maar wil niet zeggen dat je minder knap geworden bent."

Bewust

Van Lexmond merkt wel dat haar televisiewerk haar bewuster maakt van haar uiterlijk. "Ik kom natuurlijk in beeld en de techniek van televisie wordt steeds scherper. Door high definition (HD) zie je letterlijk ieder lijntje, terwijl dat vroeger niet zo was. Een moedervlek zie je drie keer zo groot op beeld en dat is met alles zo. Soms zie ik mezelf terug en zie ik dat ik wel dat ik ouder aan het worden ben. Er wordt mij vaak gevraagd of ik botox zou doen, maar voor mij is dat nog niet aan de orde. Natuurlijk heb ik makkelijk praten op mijn 35e."

"Op dit moment vind ik een man of vrouw met rimpels heel mooi en ik hoop dat ik mezelf op oudere leeftijd met rimpels ook blijf omarmen. Ik moet niet liegen, want ik houd van schoonheid en zoek uit wat ik kan doen om mijn huid mooi fris en jong te houden. Maar ik wil dit bereiken zonder dat ik iets onder mijn huid spuit. Een crème of een bindweefselmassage voelt voor mij nu beter. Maar als de boel flink gaat zakken kan ik niks beloven. Misschien dat ik dan ook wel wat ga doen."

Onopvallend

Als er toch iets aan je uiterlijk is waar je je dan aan stoort, moet je daar iets aan doen, benadrukt Van Lexmond. "In Lelijke Eendjes zijn het stuk voor stuk mensen die niet mooier hoeven te worden, maar ze willen onopvallender zijn. Veel kandidaten durven zich nauwelijks te vertonen door bijvoorbeeld een grote neus of overmatige beharing en ik begrijp dat je dan geholpen wilt worden. Het zijn niet mensen die zo nodig nog mooier en perfecter willen zijn, ze willen normaal zijn."

Volgens Van Lexmond leven we wel in een maatschappij waarin het schoonheidsideaal doorgeslagen is. "Ik vind dat vrouwen en jonge meiden veel te vroeg beginnen met botox en fillers. Persoonlijk heb ik daar weinig mee en vraag ik mij af hoe deze mensen over tien jaar hun gezicht nog in de plooi houden. Ze hebben allemaal dezelfde bovenlip en teveel fillers in de wangen. Daarom ben ik mij er heel bewust van dat ik niet met de massa meega. Ik ben alert dat ik niet zomaar daaraan mee ga doen."

Lelijke Eendjes is vanaf maandag 15 januari om 20:30 uur bij RTL 5 te zien