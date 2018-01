Michelle Williams blij met donatie Mark Wahlberg

Acteur Wahlberg kreeg veel kritiek over zich heen toen bekend werd dat hij voor de reshoot van de film 1,5 miljoen dollar kreeg, terwijl zijn mede-hoofdrolspeelster Michelle Williams slechts 1.000 dollar (820 euro) kreeg, meldt Deadline zondag.

Na het besluit van Wahlberg doneerde het agentschap van Wahlberg en Williams, WME, een bedrag van 500.000 dollar (410.000 euro) over aan Time’s Up.

"Vandaag gaat het niet over mij", zei Michelle Williams in een verklaring. "Mijn collega-actrices steunden me en stonden op voor me, mijn activistische vrienden leerden me mijn stem te gebruiken, en de machtigste mannen luisterden en handelden."

Kevin Spacey

"Als we echt gelijkheid willen, vraagt dat van ons allemaal inzet en opoffering. Vandaag is voor mij een van de meest memorabele dagen van mijn leven vanwege Mark Wahlberg, WME en een gemeenschap van vrouwen en mannen die delen in deze prestatie. Anthony Rapp, we staan allemaal achter je."

De nieuwe opnames waren nodig omdat Kevin Spacey, die een van de andere hoofdrollen speelde, werd vervangen door Christopher Plummer. Spacey raakte in opspraak, nadat Anthony Rapp hem van seksuele intimidatie beschuldigde toen Rapp 14 jaar oud was.