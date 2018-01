Wahlberg doneert omstreden salaris aan fonds voor slachtoffers misbruik

De 46-jarige acteur kreeg het forse bedrag voor de opnames, terwijl mede-hoofdrolspeelster Michelle Williams slechts 1.000 dollar (820 euro) ontving. Zijn deel doneert hij, meldt E! News zaterdag.

Het doneren van zijn 'reshoot-salaris' is Wahlbergs reactie op de felle kritiek van de afgelopen dagen. Zo zei producent Judd Apatow, een van de machtigste mannen van Hollywood, op Twitter dat het "zo’n bizar verhaal is dat het bijna niet te geloven is. Bijna."

Reshoots waren nodig omdat Kevin Spacey de aanvankelijke hoofdrolspeler was in All The Money in the World. Na beschuldigingen van seksueel misbruik werd Spacey uit de film gehaald en moesten scènes met Wahlberg opnieuw worden opgenomen. De film is sinds donderdag te zien in Nederlandse bioscopen.

Steun

"In de afgelopen dagen werd het bedrag dat ik kreeg voor de reshoots een belangrijk gespreksonderwerp", laat Wahlberg in een verklaring weten. "Ik steun voor honderd procent de strijd voor eerlijke salarissen voor mannen en vrouwen en doneer 1,5 miljoen dollar aan de Time’s Up beweging, in naam van Michelle Williams."

Daarnaast maakt het agentschap van Wahlberg en Williams, William Morris Endeavor Entertainment, een bedrag van een half miljoen dollar (410.000 euro) over aan Time’s Up.

"Het huidige gesprek herinnert ons aan het feit dat degenen met een invloedrijke positie de verantwoordelijkheid hebben om ongelijkheden aan het vechten, waaronder het loonverschil tussen mannen en vrouwen", stelt het agentschap.