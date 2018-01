Roxeanne Hazes en Erik Zwennes verwachten eerste kind

"We're expecting a little bean", schrijft de 24-jarige zangeres, die verloofd is met Erik Zwennes, op Instagram. En zo ga je ineens op tour met je nieuwe, kleine beste vriendje of vriendinnetje."

Onlangs vertelde Hazes in een interview dat ze vorig jaar een miskraam had. "Dit interview vond een paar maanden geleden plaats, net zoals deze droevige gebeurtenis. Gelukkig mogen we nu het fijne nieuws delen dat het met onze huidige baby goed gaat en dat we zonder rem aan het genieten zijn van deze prachtige fase."

Hazes en Zwennes zijn sinds maart verloofd en hopen dit jaar te trouwen. Ze hebben sinds eind 2016 een relatie.