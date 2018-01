Eric Corton wilde weten hoe leven zonder drank eruitziet

De presentator en acteur, die vanaf deze maand in de toneelversie van Ma van Hugo Borst te zien is, was naar eigen zeggen alcoholist. "Ik dronk minstens een fles wijn per dag", vertelt hij in het AD. "Op sommige dagen was het een flesje vóór het eten, een flesje tijdens het eten, en dan was het al wat veel, maar dan trok ik er nog een open."

"Daar was ik goed in: nog een schep erbovenop", gaat de 49-jarige Corton verder. "Van die avonden dat je in een complete 'staat van vitrage' verkeert. 's Nachts is dat een leuke, gezellige, warme staat, maar 's ochtends stukken minder."

Mateloos is Corton, die zeven jaar geleden stopte met cocaïne, nog steeds. "Dus dan zit er maar één ding op: een gezonde verslaving. Die van mij heet wielrennen. Ik reed een paar jaar terug al zo'n drie keer per week 35 kilometer. Meer lukte niet. Te dik, te slechte conditie. Nu rijd ik honderd kilometer, in drie uur."

