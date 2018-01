Halina Reijn weet niet of ze kinderen krijgt met Daniël de Ridder

"We zijn ongelooflijk blij met elkaar, maar we zijn niet al járen samen", vertelde de 42-jarige actrice in het RTL-televisieprogramma 5 Jaar Later. "Het voelt nog pril. En als ik niet die stomme biologische klok had, zou ik zeggen: we wachten nog even. Dat zijn de dilemma's waar ik mee zit."

"De mogelijkheid ligt er, en dan nog is het voor mij blijkbaar niet zo urgent - dat is het dus wel door mijn leeftijd, maar in mijn hoofd niet - dat ik tot actie overga."

In het programma keek Reijn met presentator Beau van Erven Dorens terug op de uitspraken die ze elf jaar geleden in 5 Jaar Later deed tegenover Jeroen Pauw over het moederschap. De destijds 31-jarige actrice zei toen dat wakker worden op haar 42e met spijt over een niet-vervulde kinderwens haar grootste angstbeeld was, maar dat ze niet zeker wist of er ooit kinderen zouden komen.

Elf jaar later kon de actrice concluderen dat dat angstbeeld geen werkelijkheid was geworden. "Ik ben er zó bewust mee bezig geweest. Misschien heb ik dat gedaan omdat ik bang was dat ik het zou vergeten."