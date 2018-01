Daphne Deckers wordt rustig van online winkelen

"Zo'n pagina vol gekleurde jurkjes, het is net patiencen, ik word er zo rustig van", vertelt Deckers in Trouw. "Ik heb veel nerveuze energie. Ik zit nooit stil, praat veel, friemel met mijn vingers. Internetshoppen maakt me rustig."

Haar verslaving is zo erg dat de 49-jarige schrijfster en presentatrice regelmatig spullen in huis haalt die ze niet nodig heeft. "Ik klik maar door, omdat ik denk: ik kan het toch terugsturen, en dat doe ik dan ook. Intussen vraag ik me af wat ik aan het doen ben. Ik koop allemaal dingen die ik toch niet wil hebben. Ik kan beter naar buiten gaan, wandelen kalmeert me ook."