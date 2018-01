Zwemmer Ryan Lochte getrouwd met model Kayla Rae Reid

Op basis van de trouwakte meldt TMZ dat het huwelijk dinsdag plaatsvond in Gainesville in Florida. Lochtes vader Steven was getuige van de ceremonie.

Ryan Lochte en Kayla Rae Reid waren sinds oktober 2016 verloofd. Hij vroeg haar ten huwelijk op een bergtop. In juni vorig jaar kregen ze een zoon, die luistert naar de naam Caiden.

De 33-jarige Amerikaan kwam in opspraak na een avondje stappen met enkele teamgenoten tijdens de Olympische Spelen van 2016 in Rio de Janeiro. Zij verzonnen een overval door gewapende politieagenten na een incident bij een benzinestation. Lochte, twaalfvoudig olympisch kampioen, werd tien maanden geschorst voor zijn aandeel in de spraakmakende rel.