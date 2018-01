Ex Mel Gibson zegt aan PTSS te lijden na hun relatie

Dit zou komen door huiselijk geweld en de langdurige, dure en moeilijke voogdijstrijd die ze met Gibson moest doorstaan, meldt Page Six vrijdag.

De twee gingen in 2010 uit elkaar en waren ongeveer een jaar samen. Samen hebben ze een dochter van zeven jaar oud, Lucia. Na hun breuk volgde een vechtscheiding, waarbij Gibson veroordeeld werd voor het mishandelen van Grigorieva. Gibson vroeg eerder een contactverbod aan.

De mishandeling is inmiddels van Gibson’s strafblad gehaald, maar de acteur moet nog wel alimentatie aan zijn ex betalen. Sinds augustus 2016 krijgt Grigorieva 10.000 dollar (8.800 euro) meer per maand en dat kwam bovenop de 20.000 dollar (17.000 euro) die de acteur al betaalde.

Overeenkomst

De Russische vond de 20.000 dollar per maand niet genoeg en eiste in plaats daarvan 100.000 dollar (88.000 euro) per maand. Uiteindelijk troffen de twee een overeenkomst: Grigorieva krijgt meer geld, maar in ruil daarvoor moest ze wel vertrekken uit Gibsons huurwoning in Los Angeles. Grigorieva ging akkoord en huurt nu een huis in Malibu.