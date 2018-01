'Samantha 'Barbie' de Jong met spoed naar ziekenhuis gebracht'

Een woordvoerder van de politie in de regio Den Haag bevestigt dat er vanuit Scheveningen, waar De Jong woont, inderdaad een persoon naar het ziekenhuis is vervoerd wegens een "medische situatie". Wat er precies is gebeurd, wilde de woordvoerder niet zeggen.

De nieuwe vriend van De Jong, Jordi Ossel, geeft tegenover het AD een korte reactie op het nieuws, maar wil weinig loslaten. "Ik heb nu geen tijd om iets te zeggen, want het leven is even te ingewikkeld."

Michael van der Plas, de ex-man van Barbie en de vader van haar twee kinderen, vertelt aan De Telegraaf dat hij meteen het vliegtuig vanuit Spanje heeft genomen nadat hij een telefoontje kreeg over zijn ex. Van der Plas, die in Spanje woont en werkt, kan echter ook niks zeggen over wat er gebeurd is. "Het is mijn ex, haar ouders weten meer. Het is niet aan mij om dit naar buiten te brengen."

Realityseries

De 28-jarige De Jong trouwde in 2012 met Michael van der Plas. Hun huwelijk liep vorig jaar stuk, waarna de realityster een kortstondige relatie had met voormalig porno-acteur Rolf Tangel.

Eind vorig jaar zei De Jong, die vanaf 2010 te zien was in Oh Oh Cherso en daarop volgende realityseries, dat ze zich "bevrijd" voelde nu ze niet meer te zien is in realityseries. "Als je voor tv werkt, word je geleefd en moet je ook weleens dingen doen waar je niet achter staat, maar ja, daar ben ik nu gelukkig vanaf."