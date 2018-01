Koningin Elizabeth vindt kroon maar onhandig

"Je kunt niet je hoofd laten zakken om naar je kaartjes te kijken, je moet de kaartjes naar je hoofd brengen. Als je dat wel zou doen, breek je je nek", aldus Elizabeth (91) in de documentaire The Coronation, die zondag te zien is bij BBC.

De koningin hoeft niet te vrezen dat de kroon van haar hoofd valt. "Gelukkig hebben mijn vader en ik ongeveer dezelfde vorm hoofd. Als je 'm eenmaal opzet, blijft 'ie op. Hij blijft gewoon zitten."

De kroon werd in 1937 gemaakt voor de kroning van George VI, de vader van Elizabeth. Tijdens haar kroning, in 1953, droeg ze hetzelfde hoofddeksel. Van de ceremonie weet de koningin vooral nog dat haar jurk heel zwaar was.

"Ik liep tegen het tapijt op en kon niet meer bewegen. Ze hadden er niet aan gedacht dat ik zou blijven hangen", aldus Elizabeth.