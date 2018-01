Nick Schilder en echtgenote staan open voor gezinsuitbreiding

Dat vertelt het koppel aan De Telegraaf.

"Het is altijd een droom van ons geweest om een groot gezin te stichten en daar zijn we nu al aardig naar op weg", aldus de 34-jarige zanger, bekend van het muzikale duo Nick en Simon. "Ons huis biedt genoeg ruimte, daar zal het niet aan liggen. Wie weet over een half jaartje."

"Het is zo gezellig in huis, daar kan best nog wel een kindje bij", vult Hofstee (33) aan. "Als ik ze alle drie zo op de bank zie zitten, dan kan je mij niet gelukkiger maken." De echtgenote van Schilder, die in maart 2017 beviel van haar derde kindje Jackie, zegt wel dat het nu nog "te vroeg is om opnieuw zwanger te worden."

"Maar ik sluit het absoluut niet uit. Ik heb in ieder geval al wel weer die kriebels.’"

Schilder trouwde in juni 2016 met Hofstee. Het stel was toen al ruim tien jaar samen. Naast Jackie hebben ze ook dochter Nikki (6) en zoon Julian (5).