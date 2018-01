Kendall Jenner vindt dat supermodellen even hard werken als 'oude generatie'

In gesprek met collega Cara Delevingne voor Harper's Bazaar vertelt Jenner dat zij vaak te horen krijgt dat mensen denken dat de huidige generatie modellen het makkelijker heeft, omdat zij zich goed kunnen profileren op sociale media.

"Je hebt niet eens een agentschap nodig", hoort Jenner wel eens. "Maar dat klopt niet. Ik moet nog steeds alle castings langs, ik moet nog steeds alle fotografen ontmoeten."

Volgens Jenner hoeft zij geen stappen over te slaan omdat ze actief is op sociale media. "Ik maak nog steeds dagen van twaalf, soms 24 uur. We werken echt niet minder hard dan de modellen in de jaren negentig."

Jenner, die meer dan 85 miljoen volgers heeft op Instagram, bekijkt niet alle reacties die zij op haar gedeelde foto's krijgt. "Instagram is nog steeds een leuke plek. Ik vind het leuk om te zien wat er speelt en wat mensen aan het doen zijn, maar ik volg vooral gekke accounts die foto's delen van puppy's en babydieren en mensen die dieren redden."

19 miljoen

In november 2017 werd Jenner, het halfzusje van Kim, Khloe en Kourtney Kardashian, uitgeroepen tot "meestverdienende model". Ze verdiende bijna 19 miljoen euro en haalde hiermee het Braziliaanse topmodel Gisele Bündchen (37) in, die 15 miljoen euro verdiende in 2017.

Jenner dankt haar riante inkomen met name aan lucratieve deals met onder andere Adidas, Estee Lauder en La Perla. De kledinglijn die ze met haar jongere zus Kylie Jenner heeft levert ook aardig wat geld op, evenals haar deelname aan de familie reality-show Keeping Up With The Kardashians.

Daarnaast vergaart Jenner inkomsten uit haar sociale media-activiteiten.