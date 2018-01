Peter Koelewijn (77) in het geheim getrouwd met vriendin Els

"We hebben het bewust stilgehouden en zonder familie en vrienden gevierd", vertelt Koelewijn aan De Telegraaf.

"Els wilde dat ik romantisch door de knieën zou gaan, anders ging het feest niet door", aldus de zanger. "Dat heeft ze me afgelopen jaar herhaaldelijk op het hart gedrukt. Uiteindelijk ben ik letterlijk voor haar door de knieën gegaan, we hebben elkaar diep in de ogen gekeken en 'ja' gezegd. Ik wilde die huwelijksboot niet missen."

Koelewijn, bekend van het nummer Kom van dat dak af, verloor in 2013 plotseling zijn vrouw Mieke. De zanger was bijna vijftig jaar met haar getrouwd. "Het verdriet was enorm en ik zal haar nooit vergeten. Met Els heb ik na een rottijd de ware liefde weer teruggevonden."