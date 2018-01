O.J. Simpson ontkent dat hij de vader is van Khloé Kardashian

De vader van Khloé, Robert Kardashian, en haar moeder Kris waren goed bevriend met O.J. en zijn vrouw Nicole, die in 1994 werd vermoord.

O.J. werd aangeklaagd voor de moord, Robert Kardashian was onderdeel van zijn advocatenteam. Toen de familie Kardashian jaren later in de spotlight trad met realityserie Keeping Up With The Kardashians, kwam een geruchtenstroom op gang over de genen van Khloé Kardashian, die beduidend langer is dan haar zussen Kourtney en Kim. Een aanhoudende speculatie was dat zij het resultaat was van een affaire tussen Kris Kardashian en Simpson.

TMZ plaatste woensdag een filmpje waarin een reporter aan Simpson vraagt of hij hem moet feliciteren met de zwangerschap van Khloé. "Die zouden er zijn voor Bob, God hebbe zijn ziel", aldus de ex-atleet over Robert Kardashian, die in 2003 overleed. "Maar niet voor mij, ik heb daar niets mee te maken."

Simpson, die onlangs vrijgelaten werd uit de gevangenis voor een overval in 2007, heeft overigens niets dan goede woorden voor de realityster en haar zussen. "Het waren fantastische meiden toen ze opgroeiden, en dat zijn ze nog steeds. Ik ben blij voor haar, mijn felicitaties, maar geloof me: ik sta daar los van."