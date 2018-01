Corey Feldman nu zelf beschuldigd van ongepast gedrag

Agenten hebben aan TMZ verteld dat een vrouw maandag aangifte heeft gedaan. In begin 2017 zou de acteur een vrouw hebben betast.

De politie doet onderzoek naar de zaak.

Voormalig tieneridool Feldman is zelf juist slachtoffer van seksueel misbruik. In zijn autobiografie die in 2013 uitkwam, onthulde hij slachtoffer te zijn geweest van seksueel misbruik in Hollywood. Datzelfde lot zou ook Corey Haim zijn overkomen. De twee jonge tieners stonden in de jaren tachtig bekend als The Corey's. Haim raakte later verslaafd aan drugs en overleed in 2010 aan een longontsteking.

Feldman ontkent de beschuldigingen aan zijn adres via een woordvoerder. "Het druist in tegen alles waar hij in gelooft en voor vecht - slachtofferbescherming en het stoppen van ongepast gedrag ten opzichte van zowel kinderen als volwassenen."