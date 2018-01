Ricky Martin getrouwd met Jwan Yosef

Dat schrijft E! Entertainment.

Martin en Yosef hebben sinds 2016 verkering en verloofden zich later dat jaar. De twee ontmoetten elkaar via Instagram. De zanger kwam terecht op de pagina van de kunstenaar en was onder de indruk van zijn werk. "En toen heb ik hem geschreven", vertelde Martin vorig jaar. "En toen hebben we een half jaar berichten verstuurd, zonder dat ik zijn stem ooit had gehoord."

Volgens de zanger gingen die gesprekken over "niets sexy's". "Hij woonde toen nog in Londen. Ik ging daarnaar toe om hem te ontmoeten." Bij de Ellen Show vertelde de 46-jarige zanger dat hij erg zenuwachtig was toen hij zijn vriend ten huwelijk vroeg. Martin heeft een tweeling van negen jaar oud.