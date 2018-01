Harvey Weinstein lastiggevallen in restaurant

TMZ heeft beelden van het incident.

De aanvaller laat aan de website weten dat Weinstein onbeschoft reageerde toen hij vroeg om een foto met de man die door talloze Hollywoodsterren wordt beschuldigd van seksueel misbruik. De manager van het restaurant zegt dat Weinstein vriendelijk bedankte.

De ontslagen producent wilde de politie niet inschakelen en verliet het restaurant na het incident. Weinstein wordt vaker gezien in Scottsdale, waar hij woont sinds hij van zijn voetstuk viel.

In oktober vorig jaar kwam The New York Times met een artikel waarin tal van vrouwen Weinstein beschuldigden van intimidatie en misbruik. Daarna volgden meerdere onthullingen, werd hij ontslagen door zijn bedrijf en was er van zijn reputatie niets meer over.