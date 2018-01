Roddeloverzicht: Patricia snapt #metoo-slachtoffers niet en Gordon in het rood

Nu het jaar inmiddels bijna twee weken oud is, zie je dat mensen min of meer weer vergeten zijn wat ze allemaal van plan waren. De goede voornemens worden langzaam opgegeven en iedereen valt weer terug in het oude patroon. Nieuw jaar, nieuwe kansen. Maar die zijn er in 2019 ook wel weer.

Patricia Paay wist het zeker aan het einde van 2017: ze ging het jaar achter zich laten en zich concentreren op andere dingen. De voormalig zangeres was vastberaden alle ellende rondom de sekstape en de problemen met de Belastingdienst achter zich te laten en in 2018 opnieuw te beginnen. Wat blijkt? Dat gaat eigenlijk niet.

Want waar je zou verwachten dat Patricia nu zou zeggen dat ze niet meer wil praten over een onderwerp als seks, geeft ze in Party deze week toch antwoord op vragen over seksuele intimidatie, seksueel wangedrag en misbruik. Het blad interviewde de blondine over #metoo en daar vertelde ze op de werkvloer nooit last te hebben gehad van intimidatie omdat ze "haar mannetje staat".

"Ik heb het op die manier nooit meegemaakt. Ik zou mezelf niet zo laten behandelen, omdat ik anders bijvoorbeeld geen rol zou krijgen. Ik heb dat er niet voor over. En dat zou voor iedere vrouw moeten gelden", aldus Patricia tegen het blad.

De presentatrice zegt dat vrouwen die op een onjuiste manier worden bejegend "gewoon hun mannetje moeten staan en het niet moeten pikken".

Dat duizenden vrouwen nu pas hun verhaal doen over het seksuele wangedrag van mannen, snapt Patricia ook niet. "Ik vind het wel vreemd dat velen er nu pas mee komen, na zoveel jaren. En er niet direct mee aan de slag zijn gegaan. Ik snap dat niet. Maar ja, als er één schaap over de dam is, volgen er meer."

De uitspraken worden door veel mensen met opgetrokken wenkbrauw gelezen: Patricia vertelde onlangs nog dat ze op haar zeventiende is verkracht door een gitarist en dat het heel lang duurde voordat ze het haar ouders durfde te vertellen. Dan zou iets meer medeleven logisch zijn bij een onderwerp als dit. Maar Patricia is meedogenloos.

Bustehouders

We vergeten het wel eens, maar bekende mensen zijn ook maar mensen. Ze moeten ook gewoon eten, slapen en naar de wc. Oké: de boodschappen doen ze niet altijd zelf en ook de kleding wordt regelmatig uitgekozen door iemand die daarvoor is aangenomen, maar verder zijn ze net als de rest van de wereld.

Een beetje anders is het wel: waar het de meeste mensen niets kan schelen wat de ander op z'n brood eet, of wat voor kleding iemand aanheeft, is het bij beroemde mensen wel anders. Alles willen we weten, zodat we ons kunnen laten inspireren, zodat we hetzelfde kunnen doen of gewoon uit nieuwsgierigheid.

Voor royals is het zo mogelijk nog ingewikkelder. Ieder detail uit hun leven wordt bijna gezien als staatsgeheim en dus is het echt heel bijzonder als er zo af en toe iets heel persoonlijks naar buiten komt. Dat dat ver gaat bleek deze week, toen de bh-maat van koningin Elizabeth op straat kwam te liggen.

De hofleverancier van de bustehouders van de koningin klapte uit de school en dat werd niet gewaardeerd: per direct moesten de bh's elders vandaan komen.

Maar nu weten we allemaal wel dat de koningen niets liever heeft dan dat haar corgi's om de voeten lopen als ze nieuwe bh's uitprobeert. Echt heel schokkend is dat natuurlijk niet, maar toch werd er bevonden dat het voldoende reden was om afscheid te nemen van de leverancier.

Wellicht dat de pikante uitspraak over Diana er nog iets mee te maken heeft: de in 1997 overleden moeder van Harry en William zou de leverancier van lingerie gevraagd hebben posters mee te nemen van dames in nietsverhullend ondergoed. Dit om de jongenskamers van haar zoons wat op te fleuren.

Rood

Angelina Jolie, Tom Hanks, Oprah Winfrey, Meryl Streep en Gordon Heuckeroth. Wacht. Wie hoort hier niet tussen? In de nacht van zondag op maandag werden de Golden Globes in Californië uitgereikt en heel Hollywood was er bij. Bekende actrices, acteurs, regisseurs en andere makers van films en series betraden de rode loper van de prestigieuze prijzen die 'award season' openen.

Angelina had een zwarte japon aan, Tom een strak zwart pak, Oprah en Meryl allebei een zwarte jurk met blote schouders en Gordon een rood pak. Wacht. Wie hoort hier niet tussen?

Gordon ging op uitnodiging van een Vlaamse journaliste mee naar de uitreiking die wordt gezien als dé voorloper van de Oscars en vergat daar dat er een dresscode was. Van te voren hadden alle grote beroemdheden gezegd in het zwart te gaan in een protest tegen seksuele intimidatie en de ongelijke behandeling van vrouwen in Hollywood.

Gordon had die memo echter nooit gekregen en verscheen in een felrood pak, dat veel weg had van zijn outfit tijdens het Televiziergala. De zanger keek toch wat verbaasd op toen hij iedereen in degelijke zwarte outfits voorbij zag komen. In gesprek met Edwin Evers, die hij enigszins beschonken opbelde, kon hij er zelf wel om lachen.

"Iedereen vol respect, en ik heb rood! Ik kan er nog steeds niet over uit!", aldus de zanger in een lachbui. "Ik schaamde me dood. Iedereen was in het zwart en ik had een rode smoking aan." Op sociale media vonden de mensen het toch een beetje oneerbiedig. Had Gordon niet iets beter na kunnen denken?

Op Instagram is hij duidelijk: het kan hem niet schelen dat iedereen het nu over hem heeft. "I don't care about what you think about me. I don't think about you at all."

En Gordon heeft een fantastische avond gehad, zo bleek al uit zijn eerdere berichten. De zanger ontmoette onder andere Chris Hemsworth, Ricky Martin en Viola Davis, zo weten we uit de foto's. Naomi Campbell, of Cambel zoals Gordon haar noemt, is een "klerewijf" maar Oprah was fantastisch. Alleen staat die niet op de foto, want dat durfde Gordon niet. En zo zie je maar: onze BN'ers blijven ook maar gewoon mensen.