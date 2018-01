Natasja Froger moest René bescheiden houden

In gesprek met De Volkskrant vertelt de 51-jarige presentatrice dat haar echtgenoot daarin niet anders is dan andere artiesten. "Niet alleen René, veel artiesten worden zo bewonderd dat ze soms denken dat ze de paus zelf zijn."

Om die reden had Froger Michael Jackson graag een jaar in huis willen nemen. "Om te zeggen: 'Maandag eten we stamppot andijvie en dan draai jij de gehaktballen.'"

De zanger moest volgens Froger even wennen toen zij niet langer beschikbaar was voor alle huishoudelijke en praktische zaken nadat ze begon met haar carrière als presentatrice. "Ik reed de kinderen overal naartoe, ik was luizenmoeder, ik waste de voetbalkleren voor het hele team, ik deed boodschappen en als René tot laat 's nachts een concert had, liet ik 'm uitslapen, bracht ik 's ochtends de krant op bed met een kopje thee."

"Dat veranderde ineens allemaal en daardoor raakte René in conflict met zichzelf. Enerzijds gunde hij het me zo, maar anderzijds vond hij het erg onhandig. Plots moest hij zijn optreedpak zelf naar de stomerij brengen of ook boodschappen doen. Vond hij moeilijk, maar inmiddels allang niet meer."