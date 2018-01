Edgar Davids (44) heeft relatie met model Malou van der Tas (23)

De voormalig sterspeler van Ajax, Juventus en Barcelona en het 23-jarige model zijn samen op vakantie gegaan naar Rio de Janeiro, Paramaribo en Uruguay, meldt FHM.

Nadat het stel op Instagram twee video's van de reis hadden gepost, leken ze daarmee hun liefde voor elkaar te bevestigen.

In een reactie aan FHM laat Van der Tas weten dat ze inderdaad een relatie hebben. "Ik wil er liever niet te veel over zeggen. We hebben er bewust voor gekozen om het stil te houden, maar we zijn inderdaad gelukkig samen. We maken een reis door Zuid-Amerika op dit moment", aldus het model uit de FHM500 in een korte reactie.

De 44-jarige Davids had eerder een relatie met onder anderen Olcay Gulsen.