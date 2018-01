Experts over Oprah Winfrey in Witte Huis: 'Moet je niet willen'

Nadat ze de Cecil B. DeMille Award in ontvangst nam, trok Winfrey alle registers open. Ze sprak over een nieuw begin, tolerantie en gelijkheid naar aanleiding van de Metoo-discussie en de discussie over de verschillen van salarissen en beloningen voor mannen en vrouwen. "De speech was indrukwekkend. Een zeer geliefd icoon en rolmodel dat spreekt en zegt wat het volk wil horen", zegt oud-VS-correspondent Charles Groenhuijsen tegen NU.nl.

Alexandra Smith, spreker en verhaalcoach van Debatrix, zag wat de speech met de aanwezigen deed. "Oprah was zelf ontroerd en wist het publiek ook te ontroeren. Ze was geweldig, op haar manier en voor een bepaalde doelgroep."

Jan Postma, journalist en Amerikanist, vond de timing van de presentatrice perfect. "Amerikanen snakken naar een tegengeluid. Trump is aan de macht en men is daar niet gelukkig mee. Met haar boodschap heeft ze op de sentimenten van het volk ingespeeld. Dat is knap gedaan."

Amateur in Witte Huis

Direct na de toespraak kwam er bij menigeen de gedachte op dat de 63-jarige Winfrey in 2020 een gooi naar het presidentschap van de Verenigde Staten moest doen.

Groenhuijsen: "Er zit nu een amateur in het Witte Huis en het lijkt mij geen experiment dat voor herhaling vatbaar is. Daarnaast denk ik dat politieke debatten en keuzes die bij de functie horen niet haar ding zijn. Van Trump overigens ook niet. Je ziet hem lijden en volgens mij is hij ontzettend ongelukkig. Moet Oprah dat willen voor een substantieel bedrag van 300.000 dollar per jaar? Ze heeft een veel te leuk leven en een geschat vermogen van 3 miljard. Dan zou ik het wel weten."

Populair genoeg

Postma twijfelt of Winfrey populair genoeg is om de mensen voor zich te winnen. "Haar sterke punten zijn dat ze verbindend, optimistisch en populair is. Maar Amerika is op het moment verdeeld en ik weet niet of haar populariteit groot genoeg is om het Witte Huis te bereiken. Dat zal lastig worden. Maar als Donald Trump het kan, dan kan Oprah Winfrey het zeker. Obama brak door bij de democratische conventie en was er ver voordat de verkiezingen begonnen. Trump maakte zijn interesse kenbaar tijdens een persconferentie. Men dacht aan een publiciteitsstunt, maar Trump is toch president geworden. Ik sluit daarom niks uit voor Oprah."

Smith denkt dat Winfrey misschien niet de geschikte kandidaat is om Trump op te volgen. "Ze heeft - net als Trump - geen enkele bestuurservaring en Amerikanen willen waarschijnlijk niet nog een keer zo'n onervaren bestuurder. Daarnaast moet een president voor alle Amerikanen zijn. Trump is dat niet en Oprah - die een bepaalde doelgroep bereikt - staat mogelijk te ver van haar kiezers vandaan. Ook zal ze bepaalde groeperingen niet achter zich krijgen."

Rol in politiek

Toch ziet Groenhuijsen wel een rol voor Winfrey weggelegd bij de presidentsverkiezingen van 2020. "Een carrière in de politiek is geen verboden gebied voor Oprah. Ze is goed in verbinden, emotioneren en motiveren. Een functie als minister zou voor haar een goede keuze zijn. Daarbij kan ze zich richten op onderwijs, vrouwenkwesties en rassenverhoudingen. Dat is nu wat meer naar de achtergrond geschoven, maar die problematiek is er nog wel degelijk. Bij zulke onderwerpen liggen haar talenten en affiniteit. Ze kan daarin ook een rolmodel worden, net zoals ze dat nu al voor veel Amerikanen is."