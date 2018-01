Fockeline Ouwerkerk voelt zich nog naar over vreemdgaan in vorige relatie

De 36-jarige actrice zegt in gesprek met Elle dat ze houdt van flirten, maar dat het in haar huidige relatie nooit verder zou komen dan dat. In haar vorige relatie is ze wel eens vreemdgegaan.

"En ik voelde me er echt verschrikkelijk onder. Het is daarna ook snel uitgegaan met mijn vriend, dat ging daarvoor al niet zo lekker", aldus Ouwerkerk, bekend van Moordvrouw en binnenkort te zien in Taal is zeg maar echt mijn ding. De actrice had het gevoel dat mensen het aan haar konden zien.

In haar huidige relatie houdt de actrice het bij flirten en vindt ze het zelfs leuk als haar vriend dat ook gedaan heeft. "Want hij heeft dan die swagger. Heerlijk, ook voor mij."

Een open relatie is ook geen optie. "Het lijkt me echt te ingewikkeld."