'Michelle Williams heeft relatie met New Yorkse financieel consultant'

Dit meldt People Magazine.

De 37-jarige actrice werd bij de Golden Globes gezien met een hartvormige diamanten ring van geel-goud om haar vinger, waarmee ze geruchten van een eventuele verloving direct op gang bracht.

"Het is gewoon een mooi juweel, verder niks hoor!", vertelde Williams aan de aanwezige journalisten, die vragen stelden over haar ring. Williams droeg de ring ook al bij de première van de film All The Money In The World, waarin ze een van de hoofdrollen vertolkt.

Williams en Youmans werden voor het eerst samen gezien in juli 2017, tijdens de opnames van de film in Rome. De New Yorkse consultant slaagde aan twee Ivy League universiteiten: Darthmouth College en Harvard Business School. Hij werkte 15 jaar voor Yomo Consulting als president en startte daarna zijn eigen bedrijf.

Williams heeft een dochter met de overleden acteur Heath Ledger, Matilda (12). Na de dood van Ledger heeft ze twee langere relaties gehad.