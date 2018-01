The Weeknd wil niet meer werken met modeketen H&M

Het Zweedse modeconcern ligt flink onder vuur vanwege een foto op de website van een zwart jongetje in een trui waarop de tekst: coolest monkey in the jungle. De Canadese zanger verbreekt daarom zijn zakelijke banden met H&M.

Op Twitter liet The Weeknd weten geschokt te zijn vanwege de foto. "Ik ben diep beledigd en wil niet meer samenwerken met H&M."

In het verleden deed The Weeknd modellenwerk voor de kledingketen. Zijn eigen merk XO was ook te koop in de winkels.

H&M heeft inmiddels de foto verwijderd en is in een verklaring diep door het stof gegaan.