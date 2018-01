Blac Chyna vergelijkt Kardashian-familie met Scientology

Reden van de aanklacht is het niet doorgaan van reallifesoap Rob & Chyna, waarin het tweetal werd gevolgd in de maanden voor de geboorte van hun dochter Dream. Volgens Chyna is de familie schuldig aan het dwarsbomen van een tweede seizoen van de serie, waardoor ze veel inkomsten misloopt.

Uit de papieren, die zijn ingezien door TMZ, blijkt dat Chyna het verlaten van de familie (wat gebeurde na het einde van haar relatie met Rob Kardashian, red.) vergelijkt met het verlaten van het Scientology-geloof.

Ook is in de documenten te lezen dat "er een ongelezen regel bestaat wanneer je een relatie begint met een Kardashian-familielid: de gehele familie heeft het op je voorzien wanneer de relatie verbroken wordt". Chyna beweert dat de familie "hun faam, rijkdom en macht gebruikt om je neer te halen".

Volgens Chyna was de familie er op uit om haar carrière te verpesten, zodat ze commercieel gezien en ook op sociale media geen concurrent meer voor hen zou zijn.

Contactverbod

De Kardashian-familie beweert dat er geen grond is voor de zaak, omdat de reallifeshow niet doorging nadat Chyna bij de rechter een contactverbod voor Rob Kardashian eiste. Hierdoor was het voor het stel onmogelijk om samen de serie op te nemen.

De relatie tussen Rob Kardashian en Chyna was memorabel. De twee vochten ruzies meerdere malen uit via sociale media, waarbij Kardashian foto's van een vreemdgaande, naakte Chyna op zijn Instagramaccount plaatste. Ook hiervoor klaagt zijn ex hem aan. Daarnaast beweert ze verbaal en fysiek mishandeld te zijn en stelt ze dat de hele familie Kardashian haar in een kwaad daglicht heeft proberen te stellen door roddels over haar te verspreiden.