Britse prinses Charlotte (2) voor het eerst naar peuterschool

Middleton heeft voor het schoolbezoek foto's gemaakt van de prinses, die maandag zijn gedeeld door diverse media.

Charlotte is ingeschreven aan de Willcocks Nursery School in Londen, meldt de BBC. Dat is een andere school dan haar oudere broertje George bezocht: dit was de Westacre Montessori in Norfolk.

William en Kate verwachten in april hun derde kind. Het is nog niet bekend of dit een meisje of jongen wordt.

Het derde kind van het paar wordt vijfde in de Britse lijn van troonsopvolging. Indien koningin Elizabeth (91) overlijdt, wordt zij opgevolgd door kroonprins Charles (68), daarna volgen prinsen William (35) en George. Prinses Charlotte is vierde in de lijn.