Actrice Toprak Yalçiner (30) en vriend verwachten eerste kind

Dat meldt ze op haar Instagram-account. "We hebben een primeurtje voor jullie! Want Mats en ik worden papa en mama", aldus de 30-jarige actrice. "We zijn heel erg blij met de komst van de kleine."

Het is niet bekend wanneer Yalçiner is uitgerekend.

Van 2012 tot 2014 speelde ze de rol van Nuran in de dagelijkse RTL-soap. Daarna is ze te zien geweest als kandidaat in Ranking the Stars en het dansprogramma Dance Dance Dance, waarin ze samen met collega Stijn Franssen als tweede eindigde.

De actrice is inmiddels ruim drie jaar samen met haar vriend Mats.