Zangeres Maan ziet groot contrast tussen carrière en privéleven

"Als ik mensen vertelde dat het soms allemaal best veel was, zeiden ze: 'Hoe kán dat nou, je doet toch wat je zo graag wilde?'", vertelt De Steenwinkel (20) in LINDA Meiden.

"Dat is echt een vooroordeel: jij hebt zo'n leven, dus kan alles alleen maar leuk zijn. Terwijl het best lastig is om op te treden voor 2.000 mensen en vervolgens weer in je eentje in bed te stappen. Het contrast is groot."

Daarom probeert de zangeres haar familie en vrienden zo veel mogelijk bij haar leven te betrekken. "Voor mij was het een nieuwe wereld, maar voor hen ook. Toch zullen zij nooit precies weten hoe het voelt om op een podium voor een volle zaal te staan."

Die ervaringen deelt de The Voice of Holland-winnaar daarom met vrienden die ook in het muziekvak zitten. "Lucas Hamming is een goede vriend geworden. Don Diablo ook. En met Brace, Ali B, Marco Borsato en de mensen van Dance Dance Dance (het dansprogramma waaraan zij samen met Kaj van der Voort meedeed, red.) ga ik goed om."