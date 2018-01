Gwyneth Paltrow en Brad Falchuk bevestigen verloving

Eind november lieten bekenden van het stel weten dat de actrice en de medebedenker van de musicalserie Glee al een jaar verloofd zouden zijn.

Paltrow en Falchuk hebben deze geruchten nu bevestigd in een gezamenlijke verklaring, die werd uitgezonden in het ochtendprogramma Good Morning America.

"We voelen ons bevoorrecht dat we elkaar hebben ontmoet op een punt in onze levens waarbij onze gezamenlijke successen en mislukkingen bijdragen aan een gezonde en gelukkige relatie", aldus het koppel, dat ruim drie jaar samen is.

Ze lieten ook weten dat zij samen te zien zullen zijn op de nieuwste cover van Goop Magazine, het tijdschrift dat voortkomt uit Paltrows mediabedrijf Goop.

Chris Martin

De twee ontmoetten elkaar voor het eerst in 2010, toen Paltrow een gastrol had in Glee, de serie die Falchuk destijds produceerde.

Ze begonnen met daten nadat de actrice in 2014 scheidde van Coldplay-zanger Chris Martin. Zij waren elf jaar getrouwd en kregen twee kinderen, dochter Apple en zoon Moses. Falchuk (46) heeft ook twee kinderen uit een eerder huwelijk.