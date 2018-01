Jesse Klaver vond ontmoeten biologische vader 'doodeng'

Dat vertelt de GroenLinks-politicus in het RTL 4-programma Vijf Jaar Later. Klaver heeft nooit contact gehad met zijn biologische vader en werd opgevoed door zijn moeder, opa en oma.

In april 2017 overleed de moeder van de politicus op 51-jarige leeftijd na een hersenbloeding. Kort daarna nam zijn biologische vader contact met hem op.

Klaver laat weten dat hij hem inmiddels heeft ontmoet. "Ik kan beamen dat het doodeng is", vertelt hij aan presentator Beau van Erven Dorens. "De dag nadat mijn moeder overleed heeft mijn vader via mijn halfzusje contact gezocht en liet hij weten dat hij mij graag wilde zien."

De GroenLinks-fractieleider antwoordde dat hij het verzoek waardeerde, maar dat hij de ontmoeting niet direct wilde laten volgen in verband met het recente overlijden van zijn moeder. "Hij wilde er voor mij zijn maar ik vond dat een beetje te veel op dat moment. Ik had het iedere keer uitgesteld, ook vanwege mijn moeder, en dan zou ik een dag na haar overlijden direct mijn vader zien."

Kaal

Vijf maanden later, in september, volgde de ontmoeting alsnog. "Het contact was heel prettig", zegt Klaver daarover. "Ik had eigenlijk maar één vraag, die cruciaal is: ben je kaal?", vertelt hij tegen Van Erven Dorens over het begin van de ontmoeting met zijn biologische vader. "Hij bleek inderdaad niet overal meer haar te hebben."

Verder in het eerste gesprek met zijn vader sneed Klaver toch ook de gevoelige onderwerpen aan. Zoals waarom zijn vader weg was gelopen.

"Ik wil het niet goed- of afkeuren. Ik probeer het te begrijpen. Ik kan het mezelf niet voorstellen ooit mijn kinderen niet meer te zien. Dat heb ik niet zo gezegd tegen hem, hij had er zijn redenen voor."