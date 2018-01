Gordon schaamt zich voor rood pak bij Golden Globes

Bijna alle sterren op de rode loper van de Golden Globes hadden iets zwarts aangetrokken. Ze protesteerden daarmee tegen seksueel geweld in Hollywood. "Iedereen vol respect, en ik heb rood!", lachte Gordon in de radioshow Evers staat op bij Radio 538. "Ik kan er nog steeds niet over uit!"

Edwin Evers hoorde ook dat Gordon al wat drankjes op had. "Volgens mij heb ik hier mijn tweede Terpstraatje", lachte hij, verwijzend naar het interview dat hij in 2010 had met een aangeschoten Erica Terpstra.

Oprah

Gordon was bij de uitreiking op uitnodiging van een Belgische journaliste van Het Laatste Nieuws. "Het is zo onwerkelijk om dit mee te maken. Het is fantastisch om al die acteurs en actrices in levenden lijve te zien", aldus de presentator. "En om over de rode loper te lopen waar je alleen maar van kunt dromen. Dat je als Nederlander daar bent. Het is zo geweldig."

Oprah Winfrey maakte met haar Metoo-speech het meeste indruk op Gordon. Hij sprak na afloop ook nog met de voormalig talkshowhost, die tijdens de Globes een oeuvreprijs kreeg. "Ik was helemaal overdonderd", zegt Gordon over de ontmoeting. "Ik durfde niet eens een foto te vragen."