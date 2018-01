Marlies Dekkers vindt vrouwen van 50-plus aantrekkelijker dan mannen

"Sexy zijn is leeftijdsloos. Ik ben een superserieus mens, heel toegewijd. Maar ik dans ook nog steeds graag in een club in een lekker kort rokje", aldus de 52-jarige lingerieontwerpster in De Telegraaf.

"Ik doe niet aan drugs en alcohol maar wel aan gezond eten en bewegen en het betaalt zich uit."

Dekkers is momenteel vrijgezel en vindt dat het bij haar past. "Ik hou van mannen én vrouwen en heb fijne mensen om me heen. Natuurlijk sta ik wel open voor een nieuwe relatie, maar ik zie dat niet als de enige weg naar geluk. Ik voel me eigenlijk nu ook wel alom geliefd."