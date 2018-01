Brad Pitt biedt ton voor date met Emilia Clarke

Kit Harington, een collega van Emilia Clarke in Game of Thrones, dreef tijdens de benefietveiling in Hollywood de prijs flink op.

Het bieden begon volgens TMZ met 20.000 dollar, maar al snel had Pitt 90.000 dollar geboden, terwijl Harington op dat moment even naar het toilet was.

Harington grapte na zijn toiletbezoek nog dat hij Emilia Clarke wel zou vervangen tijdens de GOT-vertoning, waarna Pitt zijn bod nogmaals verhoogde, naar 120.000 dollar. Pitt werd uiteindelijk overboden door iemand die 160.000 dollar over had voor een tv-avondje met de actrice achter het GOT-personage Daenerys Targaryen.