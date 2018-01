Betty White wil ontmoeting met Robert Redford voor 96e verjaardag

Aan Parade Magazine vertelt White dat ze deze wens al langer uitspreekt. "Maar tot nu toe heeft het niet geholpen. Ik probeer het elk jaar", aldus de 95-jarige actrice.

Ondanks haar hoge leeftijd is White nog steeds werkzaam als actrice. Ze speelde recentelijk een gastrol in de komedieserie Young & Hungry en is te zien in Fireside Chat with Esther.

Ze denkt er nog niet aan om te stoppen met acteren. "Ik vind het heerlijk om te werken. Ik ga ermee door totdat ze me nergens meer voor vragen."

Wodka

Als advies voor een lang en gezond leven zegt de entertainer dat "je van het leven moet genieten".

"Leg nadruk op het positieve en niet het negatieve. Dat klinkt inderdaad afgezaagd, maar veel mensen kiezen er sneller voor om over iets te klagen dan dat ze zeggen: 'hé, dat was geweldig'. Als je om je heenkijkt, is het echt niet moeilijk om leuke dingen te zien."

Ook zegt White veel te genieten van "wodka en hotdogs".

De actrice en comédienne is het meest bekend van haar rol als Rose in de sitcom G​olden Girls. Ook speelde ze mee in de serie Hot in Cleveland en de filmkomedie The Proposal.