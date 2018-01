Sonja Bakker ervoer eerste scheiding als 'heftiger' dan tweede

In gesprek met VROUW Magazine vertelt de 43-jarige gewichtsconsulente dat ze "de fases van het rouwproces nu herkent". "'Dan ga ik nu door het moeras heen.' 'En dan kom ik in die tunnel...' De eerste keer was ik gewoon één vat vol emotie. Nu heb ik het veel meer onder controle."

Bakker zegt dat ze bij haar tweede huwelijk dacht dat het "voor altijd" zou zijn. "Dat is niet gelukt en dat doet pijn. Maar als het niet werkt... Je hebt van die mensen die samen de 35 jaar halen. Kennelijk ben ik niet zo'n type. Ik ben daar misschien ook wel te onrustig voor."

Depressief

Ze vertelt dat ze "de liefde ingewikkeld vindt". "Dan kan ik heel depressief gaan doen en zeggen dat ik ben mislukt in de liefde, maar ik ben gewoon wie ik ben. Ik hou te veel van het leven om in een slechte relatie te blijven zitten."

Aan Story liet Bakker in december weten dat ze inmiddels weer verliefd is, op Barry. Ze is met haar nieuwe vriend op vakantie geweest en ook haar drie kinderen weten van haar relatie. "Ik wilde dat ze het van mij zouden horen en niet van een schoolvriendje die het ergens had opgevangen."