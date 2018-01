Boer zoekt Vrouw-kandidaat Marc heeft nieuwe vriendin

Marcs vriendin is de dertigjarige Merel uit Rotterdam, die een zoontje uit een eerdere relatie heeft.

In het afgelopen seizoen kreeg Marc een relatie met Annekim, een dierenarts die ook al in Afrika woonde. Helaas hield die relatie geen stand.

"Ik had het zelf ook niet verwacht. Het was spannend en leuk, maar het gevoel was er niet. Kennelijk was de vonk bij Annekim niet zo sterk", zegt Marc in de video.

Match

De boer vindt het vervelend dat de relatie niet succesvol was: "Je gaat door een hele molen heen om bij iemand te kunnen zijn van wie je denkt dat diegene goed bij je past. Dan is het iemand die op papier heel goed bij je past, ik vond het match made in heaven, en dan lukt het niet. Ja, dan baal je wel even."

Marc heeft naar eigen zeggen "nu iemand heeft gevonden die absoluut niet bij hem past." De vrouw in kwestie woont zelf niet in Afrika. "Maar we hebben wel heel erg een klik", zegt Marc. "Het voelt goed, ze is heel lief voor me."

In een interview met LINDAnieuws zegt Merel dat ze, toen ze van de breuk tussen hem en Annekim hoorde, Marc voor de grap een berichtje via Facebook stuurde. "“We begonnen te praten, hebben nummers uitgewisseld en toen zijn we gaan bellen. Het ging eigenlijk best snel. Ons eerste FaceTime-gesprek, een dag later, duurde gelijk al ruim anderhalf uur." Na drie weken vertrok ze al naar Zambia.

Later

Merel kan nog geen uitspraken over de toekomst doen, vertelt ze. "We weten nog niet precies hoe die eruit gaat zien. Wel samen natuurlijk, maar hoe we dat gaan doen, daar zijn we nog niet helemaal over uit."