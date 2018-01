Art Rooijakkers nam na WIDM eerste vliegtuig naar huis voor dochters

"Ik had de eerste vlucht naar huis", vertelt de presentator, die in april 2017 vader werd van de tweeling Puk en Keesje, aan NU.nl. "De allereerste van iedereen. En dat had daar wel mee te maken."

De kandidaten en crew van Wie is de Mol? nemen nooit met z'n allen tegelijk het vliegtuig terug naar Nederland. Daarmee willen ze voorkomen dat details over het nieuwe seizoen uitlekken.

"In Portland, waar we vorig seizoen waren, vond ik het niet erg om bij de laatste groep te zitten die vertrok", aldus de 41-jarige Rooijakkers.

Circusfamilie

"Maar nu kon ik niet wachten om naar huis te gaan. Ze waren pas een paar weken oud, dus ik moest ook nog wennen aan het feit dat ze in mijn leven waren, maar ik vermoed - en dat hoor ik ook van mensen om me heen - dat het steeds ingewikkelder wordt. Straks gaan ze praten en dingen zeggen, dus dan wordt het nog anders."

In de medewerkers van Wie is de Mol? heeft Rooijakkers ook een familie gevonden. "Het is een soort rare circusfamilie. Het team bestaat uit mensen die ik door het jaar heen amper zie, en dan ben je ineens een paar weken met elkaar op pad. Dat voelt als een kleine familiereünie. Het is ook goed om weer even bij die familie aan te kunnen sluiten."