Medewerkers wisten eerder van zwangerschap Khloé Kardashian dan familie

De eerste persoon die wist dat de 33-jarige realityster zwanger was, was haar vriend Tristan Thompson. In gesprek met Jimmy Kimmel vertelt Kardashian dat hij het al riep voor ze een test had gedaan.

"Hij bleef maar roepen dat ik zwanger was, omdat ik zo misselijk was. Hij moest reizen voor werk en ik bleef maar niet lekker. Ik heb toen een test gedaan en kon alleen maar schreeuwen", aldus Kardashian.

Omdat ze ieder moment van de dag wordt herkend, heeft ze haar assistente moeten vragen een zwangerschapstest te kopen. Lange tijd was zij, samen met Thompson, de enige die van de zwangerschap wist. "We waren de enige, een paar weken, tot ik de rest van de familie het kon vertellen. Maar dat wilde ik samen met Tristan doen, dus ik moest wachten tot hij terug was."

In de tussentijd gingen de opnames van de realityserie gewoon door en het moment waarop ze het haar familie heeft verteld, staat op beeld. Dat de filmcrew het ook wist, vindt Kardashian heel normaal. "Het grootste deel van die mensen ken ik al sinds 2007. Ze zijn van zoveel getuige geweest, van het mooiste, maar ook van het slechtste in ons leven."