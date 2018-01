Roddeloverzicht: Boef-boycot en boer Marc is weer verliefd

"Bitches and whores", "hoeren en sletten" en "ass and titties": in de gemiddelde rapclip vliegen de vrouwonvriendelijke termen en beelden je om de oren. Halfnaakte dames die op de schoot van een rapper met hun heupen draaien en borsten die in de kleinste lapjes stof zijn gewikkeld, het is de normaalste zaak als je rapt voor je geld.

Dat je het als rapper oké vindt om vrouwen zo te behandelen, is al jaren onderwerp van discussie: moeten we hier onze kinderen aan blootstellen? Geven de heren niet het verkeerde voorbeeld? Moet er niet een verbod op al die naakte lichamen en onvriendelijke termen?

50 Cent, Snoop Dogg en Notorious B.I.G. werden er groot mee en dus is het niet heel vreemd dat de rappers van tegenwoordig nog steeds grijpen naar allerlei lichaamsdelen in hun videoclips en teksten. Met de komst van sociale media breidt zich dat nog uit: ook op Instagram, Twitter en in persoonlijke vlogs worden er wel eens dingen geroepen die volgens sommige mensen niet door de beugel kunnen.

Boef ging deze week volgens veel mensen te ver. De rapper stond met pech langs de kant van de weg en werd daar door drie vrouwen geholpen. In plaats van de dames hartelijk te bedanken, noemde Boef ze "kechs" in een vlog, wat zoiets als "hoeren" betekent. Bekende en onbekende Nederlanders vielen op sociale media over elkaar heen: hoe durfde de rapper zo te praten over vrouwen?

Welnee, zo bedoelde Boef het helemaal niet, maakte hij duidelijk bij RTL Boulevard. "Kech betekent in onze termen geen hoer", zei hij. "Kechs zijn hetzelfde als bitches, dat is niet per se heel beledigend."

De excuses die de rapper in het programma aanbood, mochten helaas voor hem niet baten: Mattie Valk riep boos zijn nummers niet meer te draaien bij Qmusic, Paaspop annuleerde zijn optreden en Corendon zei de samenwerking met de rapper op.

Hoe het nu verder moet met de carrière van Boef, is niet duidelijk. Voorlopig verdwijnen er wat afspraken uit Boef's agenda. Een boycot is voor veel andere artiesten echter nooit echt een probleem geworden: nadat Chris Brown Rihanna in elkaar sloeg bleef hij ook gewoon nog hits maken, nadat R.Kelly beticht werd van seks met minderjarigen vlogen zijn cd's nog steeds over de toonbank en ook Lil' Kleine was uiteindelijk gewoon weer welkom in Hilversum nadat hij de politie had beledigd tijdens een optreden.

Opgeven

Een prins op een wit paard, een hulpeloze prinses die gered moet worden en een einde waarbij ze nog lang en gelukkig leven. De meeste sprookjes zijn niet meer helemaal van deze tijd: mannen zitten nog amper op paarden, vrouwen zijn nog zelden hulpeloos en steeds meer huwelijken eindigen in een scheiding.

Toch zijn er voldoende mensen die blijven streven naar dat sprookjesleven. Mannen die zich helden willen voelen, vrouwen die zich prinsessen willen voelen: er zijn er nog genoeg. Dat dat streven niet altijd wordt ingevuld, kan een harde klap zijn.

Sylvie Meis leek halverwege 2017 zeker te zijn van een gelukkig leven met haar prins: de presentatrice verloofde zich met Charbel Aouad, kreeg een enorme ring en verheugde zich op een huwelijk. Het sprookjeseinde van Sylvie kwam er echter niet: de verloving werd verbroken in oktober en de presentatrice eindigde het jaar zonder partner.

In gesprek met Gala vertelt ze deze week dat de relatie simpelweg niet werkte omdat de afstand tussen de twee te groot was. "Het was een hele moeilijke tijd voor me. Ik had nooit verwacht me in één jaar te verloven en een relatie te verbreken. Ik zei met mijn hele hart 'ja' tegen zijn verloving, maar soms is liefde alleen niet genoeg."

De liefde overleefde niet en nu is Sylvie er eigenlijk wel klaar mee: de zoektocht naar de ware geeft ze op. "Ik moet van het idee af dat de volgende man die ik ontmoet mijn echtgenoot moet worden."

Sowieso wil de presentatrice het de komende tijd even rustig aan doen. Ze wil zichzelf eerst de ruimte geven om bij te komen. "Om hier op een normale manier mee om te gaan. En als ik op een normale date ga, zou het kunnen zijn dat het de man van mijn dromen is, maar misschien ook niet."

Die ruimte vindt ze in Miami, waar ze geniet van een welverdiende vakantie en meteen haar nieuwe zwempakkencollectie kan tonen. Aan een gebrek aan verleidelijke foto's zal het in ieder geval niet liggen. Sylvie plaatst de ene na de andere foto van zichzelf in bikini's, korte jurkjes en zwempakken.

Boerenliefde

Boer zoekt vrouw helpt al bijna vijftien jaar agrariërs aan de liefde: aan de hand van Yvon Jaspers trekken boeren brieven open, gaan ze op date en vinden ze een partner voor het leven. Het programma blijft niet alleen een succesformule op televisie, maar ook de boeren blijven komen omdat ze weten dat het werkt.

Toch werkt het niet altijd. Samen mango's plukken blijkt toch niet voldoende basis voor een relatie: Annekim en boer Marc verbraken hun relatie, ondanks dat de kijkers overtuigd waren van hun liefde. In gesprek met Yvon vertelt Marc dat ook hij de breuk niet aan zag komen.

"Ik had het ook zelf niet verwacht. In begin was het spannend en leuk, maar zij merkte dat het gevoel er niet was. Kennelijk was het gevoel bij haar niet zo sterk", aldus een zichtbaar aangeslagen Marc.

Op papier paste Annekim heel goed bij hem, vond Marc, maar dat gevoel was er toch minder bij haar. "Een match made in heaven. De liefde voor Afrika, de liefde voor dieren, het past allemaal wel. En dan lukt het niet en baal je wel even."

Marc, die op Tom na de meeste brieven ooit ontving, had gelukkig genoeg andere aanbiedingen. De verzoekjes en berichtjes vlogen hem om de oren. En wat bleek? Daar zat iemand bij die wel heel goed bij hem past, of eigenlijk helemaal niet.

"Ze woont niet in Afrika, ze heeft niet dezelfde achtergrond in de zin van biologie, maar er is wel gewoon heel erg een klik. Ze is gewoon heel leuk", aldus Marc over de 30-jarige Merel uit Rotterdam.

Zijn nieuwe vriendin is inmiddels bij hem in Zambia en de liefde wordt er alleen maar mooier van. "Het voelde goed. Heel lief is ze, heel lief."



Rogier van Gordon

Zelden werd iemand zo snel zo sympathiek bevonden als Rogier van Gordon. De alleenstaande vader deed mee aan het trouwprogramma waarin niet getrouwd werd en kreeg alle fans om: Rogier is volgens hen fantastisch en verdient beter dan Gordon.

Rogier maakte meteen duidelijk dat hij de beslissing van Gordon om toch niet zijn jawoord te geven in Zuid-Afrika totaal begreep en dat hielp zijn toch al fantastische imago nog meer. Rogier sloot 2017 af als het lievelingetje van Nederland.

Via Facebook, Instagram, maar ook gewoon in de brievenbus, krijgt Rogier nu de ene na de andere liefdesverklaring. "De meeste post is netjes. Maar een enkeling gaat te ver. Ik begrijp echt niet waarom iemand gelijk bij de eerste brief een foto van zichzelf in een te krap zwembroekje voegt."

Het is niet te doen om op alle berichten te reageren, maar Rogier doet zijn best. "Alles gaan beantwoorden is onmogelijk. Daarvoor is de stapel liefdesbetuigingen gewoon te groot. En vaak ken ik de afzenders van e-mailtjes en berichten op sociale media niet. Geen idee hoe die mannen eruit zien. Foto's van die personen opzoeken op internet? Het kan! Maar als ondernemer en vader ontbreekt me de tijd voor dat speurwerk.''

De ware vinden via de brievenstapel sluit Rogier niet uit: hij heeft een selectie van brievenschrijvers gemaakt die het wel eens zouden kunnen zijn. Hij vindt het in ieder geval een betere optie dan iemand vinden via een app. "Maar ik ga rustig te werk. De liefde moet organisch ontstaan, niet door spannende, anonieme afspraakjes via homo-datingapps als Grindr."

Nu hij terugkijkt, weet hij dat hij nooit smoorverliefd is geweest op Gordon en dat hij een huwelijk uiteindelijk ook niet had zien zitten. "En, heel eerlijk gezegd, had ik ook niet zo'n zin in een showhuwelijk. Dat Gordon geen keuze kon maken, siert hem. Nu kunnen hij, Manuel uit Italië en ik weer door met onze levens.''