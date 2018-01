Ron Blaauw was 'erger dan Gordon Ramsay' in de keuken

"Ik was een beest in de keuken", aldus de 50-jarige chef-kok in gesprek met Playboy. "Die woede en dat ongeduld kwamen ook voort uit een soort onkunde. Ik had geen idee hoe ik mijn personeel moest aansturen."

Volgens Blaauw was hij in zijn jonge jaren als chef-kok "knetterhard, ongeduldig en onredelijk". "Alles stond in het teken van het eindproduct en met minder dan totale perfectie nam ik geen genoegen."

Zijn manier van werken kwam uit onzekerheid en onvermogen, zegt hij nu. "Gaandeweg werd dat minder. Ik kreeg steeds betere vakmensen om me heen. Het heeft ook geholpen dat mijn vrouw Carla, die ik heb leren kennen in de horeca, mij wees op de mindere kanten van mijn wijze van leidinggeven."

Vader

Ook vader worden, vijftien jaar geleden, heeft geholpen. De kok noemt dat "een sleutelmoment". "Dat was mijn eerste moment van inkeer. Toen dacht ik: dit is een mooi moment om een beter mens te worden. Om te beginnen milder, geduldiger en rustiger voor mijn omgeving."