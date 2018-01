Géza Weisz wil zoveel mogelijk vrouwen veroveren

"Als ik een vrouw zie van wie m'n vrienden ook ondersteboven zijn, dan voel ik toch een soort competitiegevoel. Ik gun mijn vrienden echt alles, maar als zij ook verliefd zijn op dat meisje, dan wil ik haar toch voor me winnen", aldus de 31-jarige acteur in gesprek met Playboy.

Weisz speelt in Het leven is vurrukkulluk een jongen die verliefd wordt op een meisje, maar een andere jongen is dat ook. De acteur heeft zoiets in zijn eigen leven ook wel eens meegemaakt. "Ja, best wel met enige regelmaat."

"Ik ben ook weleens verliefd geworden op een bezet meisje, maar dat vond ik helemaal niet prettig. Ik heb het zelf een keer meegemaakt om belazerd te worden en dat deed zo'n pijn dat ik zelf nooit die guy wil zijn."

Aantrekkelijk

Ten tijde van het interview is het vijf maanden geleden dat de acteur een relatie heeft gehad. Sinds die tijd heeft hij een hond genomen en "leeft hij als een monnik".

Weisz vindt zichzelf "een walgelijke, oppervlakkige loser die heel vatbaar is voor mooie vrouwen". "Ik word vaak op slag verliefd en ga dan allemaal eigenschappen op haar projecteren die ze helemaal niet heeft. Het is vaak een blik waarna ik denk: jou wil ik."