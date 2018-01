De dertigjarige Decker onthulde het nieuws woensdag door op Instagram een foto te delen van het pasgeboren meisje op haar borst.

Roddick kondigde de komst van de baby in juli aan tijdens een bijeenkomst in Newport, waar hij werd opgenomen in de International Tennis Hall of Fame. Het koppel verwelkomde in augustus 2015 hun zoon Hank. Decker en Roddick zijn sinds 2009 getrouwd.

Wanneer de baby precies is geboren, is niet bekend.