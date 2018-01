Sylvie Meis niet meer op zoek naar de ware

In gesprek met het Duitse blad Gala zegt de 39-jarige presentatrice dat ze zichzelf de ruimte wil geven om van de breuk bij te komen. "Om hier op een normale manier mee om te gaan. En als ik op een normale date ga, zou het kunnen zijn dat het de man van mijn dromen is, maar misschien ook niet."

Meis en Aouad verloofden zich in april 2017, maar verbraken de relatie in oktober weer. Twee maanden later maakte de presentatrice via een woordvoerder het einde van de verloving bekend.

Nu vertelt ze dat de afstand te groot was om hun relatie voort te zetten. "Het was een hele moeilijke tijd voor me. Ik had nooit verwacht me in één jaar te verloven en een relatie te verbreken. Ik zei met mijn hele hart 'ja' tegen zijn verloving, maar soms is liefde alleen niet genoeg."

"Hoe romantisch het idee ook was om mijn leven met Charbel te delen, ons dagelijks leven en de realiteit pasten daar niet bij."